Blues Cafe Bar

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Blues dinlerken dart oynamak da ayrı bir keyif!

Müziği güzel, sohbeti keyifli. Çeyrek asırdır kalitesinden hiçbir şey eksilmeyen mekan artık tam bir Ankara klasiği.



Tel: (0312) 432 42 46