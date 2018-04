Bodrum Elado Restaurant

2013 yazı başında hizmet vermeye başlayan bu güzel restoran, menüsünden dekorasyonuna ince bir estetiğin ve titizliğin izlerini taşıyor.

Elbette ki bunda temel etken, uzun yıllardır yeme-içme sektöründe deneyimi ve başarıları ile adından söz ettirmiş Melek Boz‘un emeği ve çalışması. Elado‘nun kurucu ve işletmecisi olan Melek Hanım, Bodrum’a yolu düşen lezzet tutkunlarına eşsiz sofra keyifleri sunarak bunu kanıtlıyor.



Ağırlıklı olarak deniz ürünleri ve Akdeniz mutfağı tatları ile Türk, Yunan, İspanyol mutfalarının sevilen yemeklerini kusursuz bir servisle sunan restoranda kendinizi her bakımdan özel bir gurme mekanında hissedebiliyorsunuz. Spesiyalleri saymakla bitmeyecek olan Elado‘da, safranlı paella, kırmızı şarap soslu dana kaburga ve bonfile, Grek salata, deniz tarağı, midye, ahtapotla hazırlanmış deniz ürünleri lezzetleri gibi her yerde bulamayacağınız tatları keşfedebileceksiniz.



Elado, 100 kişi kapasiteli bahçesi ve 50 kişi kapasiteli kapalı mekânıyla hizmet veriyor. Bodrum’un en hareketli noktalarından Marina’da her gün saat 17.00’den itibaren lezzet sunan restoran yaz-kış açık.