Boğaz Balıkçısı

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İstanbul Bahçeşehir’de balık ve deniz ürünü tutkunlarını ağırlayan Boğaz Balıkçısı, zengin menüsü ile gerçek bir balık sofrası keyfi yaşamak isteyenler için ideal bir adres

Özellikle mezeleri ve ustalıkla hazırlanan deniz ürünleri ile mekana uğrayanların büyük beğenisini kazanan restoran, sade çizgilere sahip huzurlu ortamı ile dikkat çekiyor.



Ege mutfağının olmazsa olmazı zeytinyağları ile sunulan balık menüsü mevsimine göre taze çeşitlerden oluşuyor. Levrekten lüfere, barbundan palamuta tüm bu çeşitler enfes şekilde sofranıza geliyor. Mezeler içinse ayrı bir sayfa açmak lazım. Kalamar tava, karides güveç, İspanyol deniz ürünleri pilavı paella, balık çorbası, dil pane gibi sıcak mezeler ile deniz börülcesi, kaya koruğu, midye dolma, pilaki, Girit ezmesi, lakerda, ahtapot söğüş gibi soğuk mezeler masanızı bir ziyafet sofrasına dönüştürmekte.



Sevilen geleneksel sütlü ve meyveli tatlılarla tamamlanan bu ziyafet “Boğaz Balıkçısı‘na iyi ki geldik” dedirtiyor.