Conrad İstanbul Bosphorus, yılbaşını özel bir etkinlikle kutlamak isteyenler için alternatifler sunuyor.

Summit Bar&Terrace’da yeni yıl coşkusunu yaşamaya ne dersiniz? Zengin içerikli menüden oluşan yılbaşı yemeği ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek DJ performansı eşliğindeki yılbaşı parti paketi, limitsiz yerli içecekler dahil kişi başı 550 TL.





Yılbaşı yemeğinin ardından boğaz manzaralı Summit Bar & Terrace’da yapılacak partiye 23.30’dan sonra katılmak isteyenler için ise limitsiz içecekler ve kanepeler dahil kişi başı 295 TL.



Conrad İstanbul Bosphorus, yılbaşı gecesinin ardından yeni yılın ilk gününü açık büfe brunchla kutlamak isteyenler için ise Manzara Restaurant’ta açık büfe kahvaltı seçeneği sunuyor. Saat 13’e kadar sürecek yeni yılın ilk kahvaltısı çay, kahve ve meşrubatlar dahil kişi başı 145 TL.

Yılbaşı gecesini konaklama deneyimiyle tamamlamak isteyen misafirler için, Summit Bar&Terrace’da iki kişilik Gurme Yılbaşı Menüsü Akşam Yemeği, Yılbaşı partisi ve Boğaz manzaralı Bosphorus Suite’te konaklama ve yeni yılın ilk kahvaltısı ise 2017 TL+ KDV.

