Boğaz’ın yanı başında açılan Fahham Kuruçeşme, sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar günün her saati uğrayabileceğiniz mekanlardan. Menüsü Kahvaltı Sanatı, Yemekler, Fit Lezzetler ve İçecekler olarak dört bölüme ayrılmış. Bal-kaymak, organik reçeller, simit, kaşar, sahanda yumurta, menemen, omlet çeşitleri, sahanda sucuk, sosis, mıhlama ve pastırma seçenekleri ile Kahvaltı Sanatı, mottosunun hakkını veriyor. ‘Kendimi biraz şımartmak istiyorum’ derseniz de bol malzemeli Fahham Eşsiz Burger veya Doğu’dan Adana Burger gününüze keyif katabilir.
Tel: (0212) 900 26 33