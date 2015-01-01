Hafta sonu kahvaltılarının ve yazlık sinema keyfinin tadını çıkarmak için eylülden daha güzel bir ay olabilir mi? Şimdi, kavurucu sıcaklardan kurtulup ılık sonbahar akşamlarını karşılamanın tam zamanı.

Boğaz kıyısındasınız… Hafif bir esinti, yüzünüzü yalayıp geçen bir güneş ve mis gibi yosun kokusu burnunuza dolarken haftanın tüm yorgunluğunun kalktığını ve tüy gibi hafiflediğinizi hissediyorsunuz. Boğaz’ın en güzel yalılarından Sait Halim Paşa, denize nazır bahçesinde hem leziz pazar kahvaltılarıyla hem de yıldızların altında sinema keyfiyle yeni bir haftayı güçlü bir motivasyonla karşılamanızı sağlıyor. Anadolu lezzetlerini geleneksel yöntemlerle sofralara taşıyan Nar Gourmet’nin doğal ürünleri ve Siemens ile Detoks köşesinde özel hazırlanan taze meyve suları kahvaltıların öne çıkan tatları arasında. 10.00-13.00 saatleri arasında verilen pazar kahvaltısı kişi başı 100 lira. 6-12 yaş çocuklara yüzde 50 indirimli, 6 yaş altı ise ücretsiz.Son yıllarda müdavimlerini oluşturan açık hava sinemaları şehir hayatına yepyeni bir soluk getirdi. Çocukluğumuzun yazlık sinemalarının tadında olmasa da yıldızlar altında film konseptini gündeme getiren açık hava sinemalarının en yenilerinden biri de Gaggenau ile Boğaz’da Sinema Keyfi. Bu güzel gece, Sait Halim Paşa Yalısı’nda saat 19.30’da müzik ve açık büfe ikramlarıyla start alıyor, saat 21.30’da film seyri ile devam ediyor. Sinemanın olmazsa olmazı olan patlamış mısır da yıldızlı akşamlara tat katıyor. Limitsiz içecek dahil açık büfe yemek ve sinema keyfi ise 150 lira. Biletleri Biletix’ten satın alabilirsiniz. Tel: (0212) 223 05 66