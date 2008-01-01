KidZania, bu kez kapılarını sadece büyüklere açtı.

KidZania kapılarını 14 Ekim’de sadece büyükler için açtı. “Büyüklere KidZania” etkinliğine aralarında; Bora Akkaş ve Seda Türkmen’in de olduğu pek çok isim katıldı.





Dünyada pek çok KidZania’da düzenlenen ve Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen “Büyüklere KidZania” etkinliğine ilgi büyüktü. Bugüne dek çocuklarını getirdikleri KidZania’da “çocuklar gibi” eğlenen yetişkinler arasında tanıdık simalar da vardı.

Özgürce eğlenen ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdikleri etkinlikler arasında KidZania Gazetesi ve Gizli Ajan Eğitim Merkezi yer aldı. Bodrum Mantı, Sushico, Coca Cola, Ülker Yupo, Arçelik, Komşu Fırın, Özsüt, Migros, Barcelos, Kasap Döner, Suadiye Marmaris ve Opet gibi markaların özel etkinlikleriyle renklendirdikleri etkinliğin müziklerini ise Power FM yaptı.

