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Burger'siz hayat olur mu?

Hafif yiyecekler ve salatalar da bir yere kadar. “Ben hamburger yemeyi özledim” diyenler bir göz atsın!

1. Mec’s Kasap Burger
Uzun zamandır gözde semtlerimiz arasına aldığımız Tünel yepyeni bir mekana kavuştu. Geniş burger menüsünün dışında bir şeyler denemek istiyorsanız ızgara etler de iştah açıcı.
Tel: (0212) 251 03 04

2. Burger House
Şaşkınbakkal’daki şubesi Bağdat Caddesi’nin favorisi. Özel burgerleri mutlaka deneyin. Özellikle karamelize soğan, sarımsak ve mantar bir araya gelince akan sular duruyor.
Tel: (0216) 356 26 30

3. Kırıntı
Pek çok şubesi var ama Moda’daki tek kelimeyle bir nostalji. Beefburger resmen çılgın bir lezzet, hala denemediyseniz büyük kayıp.
Tel: (0216) 346 07 70

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