1. Mec’s Kasap Burger
Uzun zamandır gözde semtlerimiz arasına aldığımız Tünel yepyeni bir mekana kavuştu. Geniş burger menüsünün dışında bir şeyler denemek istiyorsanız ızgara etler de iştah açıcı.
Tel: (0212) 251 03 04
2. Burger House
Şaşkınbakkal’daki şubesi Bağdat Caddesi’nin favorisi. Özel burgerleri mutlaka deneyin. Özellikle karamelize soğan, sarımsak ve mantar bir araya gelince akan sular duruyor.
Tel: (0216) 356 26 30
3. Kırıntı
Pek çok şubesi var ama Moda’daki tek kelimeyle bir nostalji. Beefburger resmen çılgın bir lezzet, hala denemediyseniz büyük kayıp.
Tel: (0216) 346 07 70