Büyükada'da kaçamak

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İstanbul içinde ufak kaçamaklar için keyif dolu bir mekan arayışındaysanız Splendid Palace Otel’i bir an önce keşfetmelisiniz.

Splendid Palace Otel, Büyükada’da İstanbul içi kaçamaklar için harika bir adres. Özellikle otelin imzası haline gelen gümüşi kubbeleri ve kırmızı panjurlarıyla Marmara denizini selamlayan mekan, İstanbul’u izliyor adeta. Büyükada’nın ruhunu yansıtan mekanın bahçesinde oturduğunuzda kapının önünden geçen faytonları izlemek, kahvenizi yudumlarken ada havası almak otele gidince yapmanız gerekenlerden…

TARİH KOKUSU…

Splendid Palace Oteli 1908’de Sakızlı Mareşal Kazım Paşa tarafından Fransa’daki benzerlerinden örnek alınarak yaptırılmış. Otel bugün hala Kazım Paşa ailesinin devamı olan Hamamcıoğlu ailesinin himayesinde… Splendid Palace Otel, Art Nouveau tarzından belli ölçüde esinlenilmiş olsa da, odaların çevrelediği aydınlık iç avlusu ve avlu etrafındaki sütunlarıyla, otelin mimari tasarımındaki doğu-batı sentezi açıkça görülüyor. Ayrıca 103 sene boyunca Atatürk’ten Avrupalı kraliyet ailelerine kadar birçok önemli şahsiyete ev sahipliği yaptığı bilgisini de paylaşalım. Nostaljik dokusuyla romantik bir atmosfere sahip otelde açık havuz, açık-kapalı restoran, wi-fi internet bağlantısı gibi özellikler de bulunuyor. Özellikle eylül ve ekim aylarında huzurlu bir hafta sonu için tercih edebileceğiniz otelde nefis fotoğraf kareleri yakalayabilirsiniz.