Büyükçekmece İskele Restaurant

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Zengin balık ve deniz ürünleri menüsü ile konuklarını ağırlayan Büyükçekmece İskele Restaurant, tarihi bir binada, klasik bir balık lokantası ortamında lezzetler sunuyor.

Mimarsinan beldesinde, aslına uygun olarak restore edilmiş bu binada hizmet veren İskele Restaurant, ISO 22000 kalite belgesine de sahip. Ağırlıklı olarak Türk ve Yunan mutfaklarının deniz ürünlü yemek ve mezeleriyle dolu menüsü, gerçek bir balık sofrası keyfi arayanları oldukça memnun edecek türden.



Ünlü isimlerin de uğrak mekanı olan bu keyifli balık lokantası, sadece damak tadınıza değil aynı zamanda kulaklara da seslenen ezgileri ile Marmara denizi manzarası karşısında hoş saatler geçirebileceğiniz bir adres. Herbiri ustalıkla hazırlanan lezzetleri, kendi branşlarında ulusal ve uluslararası ödüllerin sahibi olan şeflerin emeğiyle sofranıza geliyor.