Kışa renk ve eğlence katmaya ne dersiniz?

UNIQ İstanbul & Vega Ice işbirliği ile geçtiğimiz yıl açılışını yapan UNIQ Winter Tales, kış dönemi boyunca 10:00-22:00 saatleri arasında eğlenceye davet ediyor. Şehrin içinde ağaçlarla iç içe, 1200m²’lik geniş, sakin ve nezih bir alanda doya doya buz paten ve kızak keyfini sunan pistte profesyonel buz pateni ekibi ve antrenörlerinden ders de alabilirsiniz.



FİYATLAR

Serbest seans: Hafta içi 18.00’e kadar 25 TL, 18.00’den sonra 30 TL, Hafta sonu tüm gün 30 TL

Özel ders: 100 TL

Özel ders 2 kişi: 130 TL

İleri seviye özel ders: 150 TL

8’li ders: 700 TL

Kızak 5 dk (Eğitmen Eşliğinde): 10 TL

Kızak 40 dk: 20 TL

Oluk açma (Paten Bileme): 50 TL



Adres: Maslak / Ayazağa Caddesi No:4 (Her 20 dakikada bir İTÜ Ayazağa Metro çıkışı, Windowist karşısından ring servisi bulunuyor)

