Her sezon yenilenen, şekil değiştiren Cahide, 10 yıldır İstanbul gecelerinin en renkli adreslerinden biri.
Her sezon yenilenen, şekil değiştiren Cahide, 10 yıldır İstanbul gecelerinin en
renkli adreslerinden biri. Yemeklerinden şovlarına kadar her yıl yenilenen
mekan, bazen bir motel bazen de kabare oluyor. Cahide’de bu kışın mottosu ise
altın çağ. Mekan altınlara büründü ve Cahide Gold olarak arz-ı endam etti. Dore
duvar kağıtları, varaklı aynalar mekanın dekorasyonda öne çıkan ayrıntıları.
Cahide Show grubunun şovları ve sürpriz isimlerin canlı performanslarıyla
Cahide Gold’da yine eğlence garanti! Doyasıya eğlenmek için mutlaka uğrayın.
Adres: Kadırgalar Cad. Maçka Demokrasi Parkı içi Nişantaşı/İstanbul
Tel: 0212 219 66 30