Cahide altın çağını yaşıyor

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Her sezon yenilenen, şekil değiştiren Cahide, 10 yıldır İstanbul gecelerinin en renkli adreslerinden biri.

Her sezon yenilenen, şekil değiştiren Cahide, 10 yıldır İstanbul gecelerinin en renkli adreslerinden biri. Yemeklerinden şovlarına kadar her yıl yenilenen mekan, bazen bir motel bazen de kabare oluyor. Cahide’de bu kışın mottosu ise altın çağ. Mekan altınlara büründü ve Cahide Gold olarak arz-ı endam etti. Dore duvar kağıtları, varaklı aynalar mekanın dekorasyonda öne çıkan ayrıntıları. Cahide Show grubunun şovları ve sürpriz isimlerin canlı performanslarıyla Cahide Gold’da yine eğlence garanti! Doyasıya eğlenmek için mutlaka uğrayın.

Adres: Kadırgalar Cad. Maçka Demokrasi Parkı içi Nişantaşı/İstanbul

Tel: 0212 219 66 30