Sağlıklı yaşam kuruluşu Canyon Ranch, Amerika dışındaki ilk merkezini Türkiye’de açtı.

Canyon Ranch Wellness Resort at Kaplankaya, 1 Temmuz’dan itibaren misafirlerini ağırlamaya başladı. Milas bölgesinde bulunan Kaplankaya’ya Bodrum/Milas havaalanından, karayoluyla 50 dakika içerisinde ulaşılıyor. Ayrıca denizden veya helikopterle ulaşım sağlanıyor.

Canyon Ranch Wellness Resort at Kaplankaya, 10.000 metrekarelik özel spa, fitness ve sağlıklı yaşam merkezinde, Canyon Ranch'in 1979'dan bu yana öncülük ettiği modern sağlıklı yaşam deneyimlerinin yanı sıra yıl boyunca rehber eşliğinde yürüyüş, bisiklete binme, su sporları ve daha fazlasını içeren hem iç mekan, hem de açık hava aktivitelerine katılma, yüzme, modern fitness tesislerinde egzersiz yapma, huzurlu bir spa keyfi ile rahatlama, yerel ve doğal malzemeler kullanılarak özenle hazırlanmış sağlıklı ve leziz yemekleri tatma, ruh ve beden sağlığı üzerine seminer ve toplantılara katılma imkanları sunuyor.

