Casa Caffe Ristorante

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İstanbul’un tarihi ve hareketli semtlerinden Sirkeci’da başta pizza olmak üzere İtalyan mutfağının sevilen tatlarını sunan Casa Caffe Ristorante oldukça keyifli bir İtalyan restoranı.

Sirkeci Hocapaşa Mahallesi’nde konuklarını ağırlayan restoran ekibi Casa Caffe‘yi şöyle tanıtıyor:



“İtalyan şefimiz yönetiminde, Sirkeci tarihi yarım adada açtığımız İtalyan restoranımız sakin bir ortamda yemek yemek isteyenlerin tercihi konumundadır. Pizzalarımız, odun fırınında incecik hamurla bol malzemeli yapılmaktadır. Kendi ürettiğimiz makarnalarla oluşturduğumuz menü, başka hiç bir yerde yiyemeyeceğiniz tattadır. Sebzeleri günlük alarak yaptığımız salatalar hafif bir yemek için idealdir. Özenle hazırladığımız Ice Tea, limonata ve soğuk kahvelerimiz dinlenmek için verdiğiniz kısa molalarda sizi başka diyarlara götürecektir. Sizleri unutamayacağınız bir lezzet yaşatmak için Sirkeci Hocapaşa’da bekliyoruz.”