Shangri-La Bosphorus, Istanbul, Ocak ayı boyunca Lobby Lounge’ta hazırlanan kış konseptli “Akşamüstü Çay Saati”nde ünlü pasta şefi Feray Aydoğdu’nun lezzetleriyle fark yaratıyor!

Asya’nın mistik dünyasını Türk ve Osmanlı dokusuyla buluşturan Shangri-La Bosphorus, Istanbul, şehirde adeta özel bir ritüele dönüşen “Akşamüstü Çay Saati”inde, Ocak ayı boyunca ödüllü pasta şefi Feray Aydoğdu’nun lezzetlerini kış konseptinde sunuyor.



Lobby Lounge, 7 farklı kategoride 100’den fazla Çin çayının yanı sıra ödüllü pasta şefi Feray Aydoğdu’nun iştah kabartan spesiyalleri eşliğinde, Ocak ayı boyunca misafirlerine ayrıcalıklı bir öğleden sonra keyfi sunuyor. Elmalı tart, limonlu kek, fındıklı, portakallı veya çikolata parçacıklı beze, portakallı kek, vanilyalı makaron, çilek ve vanilyalı Panna Cotta, cevizli tart, Hindistan cevizli marshmallow, ahududulu pasta ve daha birçok tatlı çayın yanında tatlıdan vazgeçemeyenler için özenle hazırlanan lezzetlerden… Peynirli ve jambonlu mini sandviç, tavuklu wrap, salatalık ve labne peynirli mini sandviç, mantarlı kiş, Çarşamba pidesi, börek çeşitleri de Feray Aydoğdu’nun Shangri-La Bosphorus, Istanbul “Akşamüstü Çay Saati” için hazırladığı tuzlu seçenekler arasında yer alıyor.



31 Ocak’a kadar, haftanın her günü 14.30 - 18.30 saatleri arasında servis edilen “Akşamüstü Çay Saati”, kişi başı 78 TL fiyatıyla sunuluyor.

