Çeşme Bej'de akşamüstü partisi

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Fly – Inn’de bu sene açılan Bej, happy hour partileri ile Çeşme eğlence hayatına yön veriyor! 11 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak olan Özge Fışkın’ın canlı performansıyla Bej’de eğlenceli bir gün sizi bekliyor!

Bej, Karaköy ve Hora by Bej’den sonra bu yaz Fly – Inn’de! Çeşme’nin en keyifli ve vazgeçilmez plajlarından Fly – Inn'de yer alan Bej, berrak denizi, keyifli kumsalı, eşsiz lezzetleri kadar akşamüstü düzenlenen “Happy Hour” partileri ile de ilgi görüyor. Benzersiz müziklerin, eğlenceli ritimlerin eşlik ettiği, ünlü isimlerin ve DJ’lerin ağırlandığı “happy hour” partilerinin 11 Temmuz Cumartesi günü konuğu; “Özge Fışkın…”

Özge Fışkın eğlenceli ve keyifli şarkıları, benzersiz canlı performansı ile bu Cumartesi Bej’de tatilcilere unutulmaz bir gün yaşatacak!

Tarih: 11 Temmuz 2015 Cumartesi

Saat: 17.00

Rezervasyon; 0530 723 32 22

Adres: Fly - Inn Beach Pamukovası Mevkii, Altınkum - Çeşme

