Chronicles Roof Restaurant

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Sultanahmet Yerebatan Sarayı Caddesi üzerindeki Arden City Hotel‘in 7. katında bulunan Chronicles Roof Teras Restaurant, Türk ve dünya mutfaklarından geniş menüsü ve ödüllü mutfak ekibiyle misafirlerini bekliyor.

360 derecelik özel manzarasıyla, İstanbul’un tüm tarihi mekanları, Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Camii, Galata Köprüsü, Boğaziçi Köprüsü ve bunun yanında Marmara Denizi, Adalar manzarasına hakim olan son zamanların gözdeleri arasında.



Ünlü gurmeler tarafından her yıl ödül alan restoranda, menüde başlangıç yemeklerinden salatalar, ara sıcaklar, nefis ızgara çeşitleri ve bunların dışında Türk mutfağından yiyecekler, kebaplardan tatlılara kadar seçeceğiniz yemekleri tadarken Boğaz’a karşı içkinizi yudumlayabilirsiniz.



Chronicles Roof Restaurant 100 kişi kapasitesiyle özel gün, davet, iş yemekleri organizasyonları da yapıyor.