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Cihangir’de bir İtalyan

Cihangir’de canınız İtalyan yemekleri çekerse semtin yepyeni İtalyan restoranı San Lazzaro’ya uğrayın.
Cihangir’de canınız İtalyan yemekleri çekerse semtin yepyeni İtalyan restoranı San Lazzaro’ya uğrayın. Mekana şöyle uzaktan bakmak bile aklınızı çelebilir. Kırmızı-beyaz, ferahlık veren dekorasyonuyla dikkat çeken bu küçük ve şirin mekanın yemeklerinde İtalyan şef Rocco Strazzera’nın imzası var. Buffalo sütünden hazırlanan mozezarella peynirli Tricolore, taze makarnalardan somon füme ve kuşkonmazlı tagliatelle ve Diavola pizza tatmanız gereken lezzetler arasında.
Adres: Cihangir Cad. No: 16/B Cihangir/İstanbul
Tel: 0212 244 00 48
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