Club Vivon açıldı

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yepyeni bir mekan…

Kabare-Müzikhol ‘Club Vivon’ Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde kapılarını açtı. Özel dekoru, şık sahne tasarımı, güçlü teknik alt yapısı, özel ses ve ışık sisteminin yanı sıra, Türkiye’nin en iyi aşçılarının çalıştığı mutfağıyla çok iddialı olan Club Vivon, herkesin ailesiyle birlikte gelip eğlenebileceği nezih bir mekan. Club Vivon, Günay Restaurant, Sahne İstanbul, Bay Balıkçı, Nossa Costa, Nanna, Paysage, Sait Efendi, Balık Noktası, Yeniköy İskele Balık, Memnuni, Vassiba gibi markaların sahibi, Türkiye’nin en büyük yeme içme ve eğlence kuruluşu BVS Group’un bir yatırımı. Saat 20.00 ile 01.00 arasında hizmet verecek olan Club Vivon’un mutfağından konuklar, et ve balık alternatiflerinin yanı sıra, çeşitli mezeler, sıcak ve soğuk ara menüler, kişiye özel salata, tatlı ve meyve seçeneklerinden ısmarlayabilecekler.

