The Populist, craft tatları ve kendine özgü bira kültürü ile Tarihi Bomonti Bira Fabrikası’nda konuklarını ağırlıyor.

İstanbul’un bu yeni merkezinin kendine has mekânı The Populist, alışılmışın dışında bir deneyim vadediyor. Kelime anlamı “ustalıkla işlenmiş” olan “craft” tatlar sunan The Populist, alışılmış lezzetlerden sıkılanlar için şehrin kalbinde yeni bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

Kendine özgü tarzı ve tarihi bira fabrikasının mirasını yeni bir döneme taşıyan anlayışı ile şehrin beklentilerine cevap veren The Populist’in konsept tasarımı, İspanya’nın ödüllü tasarım ofisi LAGRANJA imzası taşıyor. Toplam 1000 m2 alana kurulu The Populist, her iki katında da özgün konsepti ve dekorasyonu ile misafirlerine farklı tarzları deneyimleyebilme imkânı sunuyor. Mekânın girişinde konuklarını karşılayan ‘Beer Garden’ın yanı sıra; lezzetleri, müzikleri ve atmosferiyle birbirinden farklı 3 konsept barı olan mekanın ayrıca üst katta geniş bir terası da mevcut.





The Populist, craft bira üstadı “Brewmaster” Tobias Palmer’ın bilgi, deneyim ve yaratıcılığı ile de farkını ortaya koyuyor. The Populist için özel olarak ürettirilen 24 craft bira çeşidinin düzenli olarak yenilendiği mekânda misafirler her ziyaretlerinde farklı bir tadı deneyimleyebiliyorlar. Zaman içerisinde konuklarının istekleri doğrultusunda değiştirebileceği dinamik menüsü ile de misafirlerinin beklentilerini karşılayacak olan mekan; hamburger, pizzetta, tütsülenmiş et gibi Amerikan mutfağının sevilen tatlarını da konuklarına sunuyor.