Cunda'nın yeni gözdesi: Mola Cunda

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Cunda, güzel mimarisi ve verdiği huzur ile dikkat çeken otellerine bir yenisini daha ekledi; Mola Cunda.

Otel adını, adanın birçok yerinde bulunan ve Yunanca “yel değirmeni” anlamına gelen “Mola”dan alıyor. Mola Cunda, farklı mimarisi ile Cunda Adası’nda kendini hemen fark ettiriyor. Ödüllü mimar Serhat Akbay’ın çizimi ile ortaya çıkan Mola Cunda, İzmirli ünlü mimar Hüseyin Madenoğlu’nun da katkılarıyla ve yine özel projeleriyle adını duyurmuş Tulya Madra’nın iç mimarisini tasarlamasıyla hayata geçti.



Otelde el yapımı aydınlatma ve sandalyelerden, birçok farklı oturma gruplarına; 350 yıllık sedir ağacından yapılmış özel masasına kadar her şey özenle seçilmiş. Otel, toplantı salonu ve önümüzdeki yıl hizmete girecek olan spa merkezi ile her mevsim ziyaretçilerini ağırlayacak şekilde tasarlanmış. Kuruluşunda ulaşım rahatlığı da göz önünde bulundurulan Mola Cunda’ya; İstanbul ve İzmir’den karayoluyla ulaşılabiliyor. Cunda’ya 40 kilometre mesafede bulunan Edremit Körfezi Havaalanı ise rahat ulaşımı sağlayan bir diğer alternatif… Yenilenen ve büyütülen havalimanına, önümüzdeki yıl yurt dışı tarifeli seferler de eklenecek. Bu yıl seferlerine başlayan deniz uçağı ile de Ayvalık’a ulaşım çok kolay… Otelin önünde bulunan Cunda Limanı’na tekneleri ile gelecek misafirler için de Mola Cunda, sadece yürüme mesafesinde. Serinleme havuzu, 21 deluxe, 9 suite odası, deniz ve orman manzaralı barı, taze Ege otlarından oluşan zengin menüsü ve havuz başındaki lounge alanları ile Mola Cunda, misafirlerine dört mevsim hizmet sunan özel bir otel.