Curcuna Taksim

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Taksim’de eğlence ve keyfin yeni bir durağı var: Curcuna

İstanbul yemek ve eğlence kültürünün en önemli markalarından KafePi‘nin bünyesinde hizmet veren mekan özellikle haftasonları cıvıl cıvıl ortamıyla Taksim’in yeni çekim noktalarından biri. Curcuna, keyifli akşamları yanında yemekleri ve kokteylleriyle de dikkat çeken, kendilerinin deyimiyle “tasarım harikası, mucizeler diyarından gelme” bir mekan. KafePi’nin ünlü restoranı Mürekkep‘in üst katında, keyifli ve geniş bir terasta konuklarını ağırlıyor. Curcuna, gençlerin ve kendini hep genç hissedenlerin ayrıcalıklı adresi konumunda. Sevilen kokteylleri, gürültüden uzak keyifli müzikleri ile sıkılmadan, neşeli saatlerin geçirilebileceği mekanda, tasarım ve rengarenk teras düzenlenmesi de bu keyfi çoğaltacak şekilde düşünülmüş. Gündüzleri Mürekkep’ten yemek servisinin olduğu, dünya mutfaklarından sevilen lezzetlerin sunulduğu Curcuna‘da fiyatlar oldukça makul seviyelerde.