40’tan fazla çeşidiyle farklı tatlarda dondurmalar hazırlayan Pioppo Gelato,bu kez havyarlı dondurma hazırladı!

Pioppo Gelato, çeşitliliği ve dondurmaya kattığı yepyeni yorumları ile fark yaratmaya devam ediyor. Pioppo Gelato şimdi de havyar sevenler için tadına doyamayacakları çok özel sunumlar eşliğinde havyarlı dondurmalar hazırlıyor. Özel davetler için farklı tatlarda ve sunumlarda lezzetler hazırlayan Pioppo Gelato, dondurma, frozen, yoğurt gibi alternatifleri dışında misafirlerine yalnızca Pioppo’ya has olan havyarlı dondurmalar hazırlayarak davetlere benzersiz şıklıkta seçenekler sunuyor.



Bodrum dışında İstanbul’da Anadolu ve Avrupa Yakası olmak üzere 4 şubede hizmet vermeyi sürdüren Pioppo Gelato yeni şubesini Hillside Trio Ataşehir’de açıyor ve Hillside Trio MoMo Pool Lounge Ataşehir’de dondurma severlerle buluşuyor.



