Birbirinden leziz 25 çeşit Napolitan usulü pizzanın olduğu menü, İtalya’dan ithal. Napoli pizzasını İstanbul’da yaşatıp, Türk damak tadına göre uyarlayan pizza ustası Kadir Aytekin; özellikle kabak çiçeği, avokado ve karidesli, enginar ve trüflü, cheddar peynirli çeşitlerini şiddetle tavsiye ediyor. Üstelik olabildiği kadar çeşit deneyin, dilediğiniz kadar tüketin diye dilim dilim sipariş vermek de mümkün.
Bir gece evvelden kalma soğuk pizza dilimleri yerini 08:30-12:30 arası servis edilen, fırından taze çıkmış, 6 çeşit kahvaltılık pizzaya bırakıyor. Özellikle sucuk& yumurtalı pizza ve beyaz peynir& zeytin ezmeli pizzanın yanında içilen çay güne başlamanın en ‘’yerli İtalyan” yolu.
Pizzacının tatlıları da hakiki İtalyan: Nutellalı pizza seçenekleri ve tiramüsünün yanı sıra bal kabağı kreması, yeşil fıstık ve ceviz pudra şekerli Pizza Panna Di Zucca’yı israrla isteyin!
Emirgan’da ismi olmayan, tabelasız pizzacıyı mutlaka bulun! Birbirinden leziz pizza çeşitleriyle Pizza Emirgan, kısa sürede kendi müdavimlerini yaratacak.