Emirgan’da yeni bir pizzacı: Pizza Emirgan

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Adı yok, tabelası yok. Sadece odun ateşinde pizzaların pişirildiği bir pizza fırını, tabureleriyle uzun bir bar ve mekanın önünde üç beş masa var. Has mulis bir İtalyan pizzacısı.