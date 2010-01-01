En iyi 10 şömineli mekan

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Canınız çıtır çıtır yanan şöminenin karşısında kıvrılmak, dostlarla saatlerce sohbete dalmak, o da olmadı alevlere dalarak hayaller kurmak isterse iç ısıtan şömineli mekanları keşfedin.

*İstanbul Life Dergisi'nden alınmıştır.



ARŞİPEL

Farklı ve deneysel mezeler , taze balık çesitler i ile kışın g id ileb ilecek key if mekanlardan bi r i de Kuruçesme’deki Arşi pel balık lokantası. Hem balığın hem şömi neni n tadını Boğaz manzarasına karşı burada çıkarab ili rsi ni z. Jüri üyeleri mi zi n de terci h ett iği mekanda yemeğini z b it ird ikten sonra kahven izi alıp şömi ne karşısında yudumlayabili rsi ni z.

Tel: 0212 265 96 00



BACKYARD

Neredeyse tüm jüri üyeler im izi n li stes inde yer ini alan Bebeköy’deki Backyard şehri n gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler içi n ideal bi r mekan. Şömi nen in tadını çıkartmak, kahveniz i ya da şarabınızı sevd ikler ini zle beraber yudumlamak i sterseni z jüri üyeleri ni n ‘şeh irde gü zel b ir adres’ olarak tanımladığı Backyard’ı zi yaret edeb ili rsi ni z.

Tel: 0212 287 15 00



