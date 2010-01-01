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En iyi 10 şömineli mekan

Canınız çıtır çıtır yanan şöminenin karşısında kıvrılmak, dostlarla saatlerce sohbete dalmak, o da olmadı alevlere dalarak hayaller kurmak isterse iç ısıtan şömineli mekanları keşfedin.
*İstanbul Life Dergisi'nden alınmıştır.

ARŞİPEL
Farklı ve deneysel mezeler, taze balık çesitleri ile kışın gidilebilecek keyif mekanlardan biri de Kuruçesme’deki Arşipel balık lokantası. Hem balığın hem şöminenin tadını Boğaz manzarasına karşı burada çıkarabilirsiniz. Jüri üyelerimizin de tercih ettiği mekanda yemeğiniz bitirdikten sonra kahvenizi alıp şömine karşısında yudumlayabilirsiniz.
Tel: 0212 265 96 00

BACKYARD
Neredeyse tüm jüri üyelerimizin listesinde yerini alan Bebeköy’deki Backyard şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için ideal bir mekan. Şöminenin tadını çıkartmak, kahvenizi ya da şarabınızı sevdiklerinizle beraber yudumlamak isterseniz jüri üyelerinin ‘şehirde güzel bir adres’ olarak tanımladığı Backyard’ı ziyaret edebilirsiniz.
Tel: 0212 287 15 00

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