Mızrak, 21 Aralık akşamı Nina Jazz & Blues Bar’da!
Gelen herkese en az bir kere “Aaa ben bu şarkıyı zamanında çok sevmiştim!” dedirtecek geniş bir repertuarla bu Cumartesi akşamı Nina Jazz & Blues Bar’da eğlenceye davetlisiniz! Uzun zamandır dinlemediğiniz yerli ve yabancı şarkıları hep beraber söylemeye hazır olun!
Ayrıca, giriş biletinizi atmayın, çünkü bileti yanında olana sürprizler var!
Nina Jazz & Blues Bar’da, 21 Aralık 2013 Cumartesi, yani bu yılın en uzun gecesi saat 23:00’te eğlence sizi bekliyor, kaçırmayın!