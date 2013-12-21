En uzun gecede en çok sevilen şarkılar!

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Mızrak, 21 Aralık akşamı Nina Jazz & Blues Bar’da!

Gelen herkese en az bir kere “Aaa ben bu şarkıyı zamanında çok sevmiştim!” dedirtecek geniş bir repertuarla bu Cumartesi akşamı Nina Jazz & Blues Bar’da eğlenceye davetlisiniz! Uzun zamandır dinlemediğiniz yerli ve yabancı şarkıları hep beraber söylemeye hazır olun!



Ayrıca, giriş biletinizi atmayın, çünkü bileti yanında olana sürprizler var!



Nina Jazz & Blues Bar’da, 21 Aralık 2013 Cumartesi, yani bu yılın en uzun gecesi saat 23:00’te eğlence sizi bekliyor, kaçırmayın!