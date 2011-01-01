Engelsiz Pedal Festivali

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Engelsiz Pedal Festivali, Beyoğlu Bronx'ta! Hem eğlenin hem de engelli dostlarımıza destek olun...

Değil bisiklete binebilmek, engelleri yüzünden evden çıkamayan binlerce vatandaşımız var! 'Engelsiz Pedal Festivali' onlar için var! Onları hayatın içine karıştırmak için...



2011 Nisan ayından bu yana Hollanda tipi kasalı bisiklet ile engelli çocukları dolaştırıyor, onların bir günlüğüne "makam şoförü" oluyoruz. Mimari engeller veya mahalle baskısı gibi birçok nedenden dolayı evlerinden çıkamayan engelli çocukların bisikletle eğlenmesini, sosyalleşmesini amaçlıyoruz. Psikologlar ile birlikte çalışıyoruz, hatta geliştirdiğimiz sisteme "Bisiklet ile Terapi" adını verdik. Daha sistemli olsun, daha çok bisiklet alalım, bir sürü gönüllü makam şoförümüz olsun, zamanla büyük bir gönüllülük organizasyonuna dönüşelim umuduyla dernek olduk!



Radyo Trafik'in sponsorluğunda, Beyoğlu Bronx"ta düzenlenen gecede, mevzu çok büyük! Öncelikle mekan şahane! Ses sistemi duvarları inletiyor, Saund Check'ler gündüzden yapılmış olacak; Her grubun/sanatçının arasında 5'er dakika sessizlik yaşanacak, o esnada da mekana yayılmış perde ve televizyonlarda bisikletle ilgili çok güzel filmler izleyeceğiz.



İşte Program:

Nur Banu Molla'nın sunumuyla...

21.00 "Stand-up" (Alpay Erdem)

21.30 "Aylin Şengün Taşçı"

22.00 "Karadeniz Rock" (ÇİMA)

22.30 "Teatral Rock" (Beyoğlu Kumpanya)

23.00 "Rock" (DEJA-VU)



GİRİŞ 20 LİRA



Konsere yaya geliyoruz, ama arzu eden bisiklet ile de gelebilir, bisikletlerinizin güvenliği için he rtürlü önlem alındı. Anadolu yakasında "perşembe akşamı bisikletçileri" o günkü sürüşlerini konser alanına gidilecek şekilde düzenlendi. Buna göre Kadıköyde 19.45'de iskele önünde toplanarak, 20.00'deki vapurla Kadıköy'den Karaköy'e geçilecek. Bankalar caddesi üzerinden İstiklal'e çıkarak BRONX 'a sürülecek. Kabataş'tan 00:20 'ye kadar 15 dakikada bir sefer var. 23.45'de BRONX'tan ayrılıp, toplu sürüşle Kabataş'a geleceğiz, Motorla Üsküdar'a geçtikten sonra, Maltepe'ye kadar herkesi evine bırakacağız.