Yepyeni bahar menülerini denemeye hazır mısınız?

Scarlet Steakhouse

Bir şehir kulübü konseptiyle günün her saati keyifli bir mekan arayanları buluşturmayı hedefliyor. Scarlet’in menüsü steakhouse lezzetlerinin dışında dünya mutfağından örnekler de sunuyor. Ayrıca vejetaryenler için de alternatif menüler düşünülmüş. İşletmecisi Süleyman Dilek, yeni mekanıyla ilgili “İstanbul’a yeni nesil bir steakhouse-şehir kulübü kazandırırken aşkın ve yaşamın rengi kırmızıyla yola çıktık” diyor. Scarlet’te her hafta DJ performansları da sunuluyor. İş yemekleri için sunulan iki VIP odası ve bu odalarda isteğe göre oluşturulan menüler de toplantılar için hoş bir alternatif olabilir.

Tel: (0212) 265 52 65







Kitchenette

Kitchenette’in menüsünde bulunan sağlıklı taze salata çeşitleri, bahar aylarında hem dengeli beslenmek hem de hafif ve lezzetli tatlar arayanlar için güzel bir alternatif. Armutlu ve Keçi Peynirli Salata ile Izgarada Somon Salatası damak tutkunlarını memnun edecek.

Tel: (0212) 236 96 48 (Ortaköy şubesi)

Big Chefs

Big Chefs, menüsünü yaza özel içeriklerle yeniledi. Beyaz peynirli, domatesli tost veya beyaz omlet, Soğuk Ayran Aşı Çorbası, Avokado Somon, Chia Tohumlu ve Susamlı Somon, Izgara Levrek veya Izgara Enginarlı Goji Berry Hafif Menü’den seçebileceğiniz lezzetler arasında.

Tel: (0212) 353 07 07 (Kanyon şubesi)

Grey Food&Drink

Teşvikiye’de, İtalyan mutfağının lezzetlerini Akdeniz’in çeşitliliğiyle harmanlan Grey de menüsünü yeniledi. Tam buğday ekmeği üzerine füme somon, avokado, füme et ve mozzarella ile hazırlanan Bruschetta Miste ya da hellim, somon ve deniz mahsulleriyle hazırlanan üç yeni salata, hafif yemekleri tercih edenler için öncelikle.

Tel: (0212) 234 01 23