SoultoSoulCafe, Türk ve dünya mutfağını buluştururken, Boşnak yemeklerinin en gözde tatlarını da sunuyor.

Farklı kültürlerden farklı tatları konuklarıyla buluşturan SoultoSoulCafe, Boşnak mutfağına özgü lezzetlere de yer veriyor. Özellikle fırında pişirilip servis edilen tavuklu bezelye, köfte, et çeşitleri gibi yemekler damak tadına düşkünlerin beğenisini kazanıyor.

Mekanı hayata geçiren Dzenana Husejnagic de zaman zaman mutfağa girip Boşnak tarifleri hazırlıyor. SoultoSoulCafe'de sadece Boşnak yemeklerini değil, değişik ülkelerin tatlarını, örneğin Fransızların ünlü havuç çorbasını denemek de mümkün. Her gün farklı bir menü ile yenilikleri keşfetmeyi sevenlere hitap eden kafe, Türk sofralarının gözdesi yemekleri, diğer ülke mutfaklarından önerilerle tamamlıyor.







Beşiktaş'ta Bosfora Otel'in girişinde hizmet veren kafe, yemek sonrası ikram ettiği detoks karışımıyla da sağlıklı beslenmeye vurgu yapıyor.

