Fauchon Paris Türkiye'de

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Pastane ve kafe kültürünün haute couture markası Fauchon Paris artık Türkiye’de!

1886’da kurulan, çağdaş ve lüks Fransız gastronomisini temsil eden Fauchon, Zorlu Center’da yer alan konsept mağazasındaki kafe brasserie, restaurant, butik, patisserie, lounge ve catering bölümleriyle sevenlerine ayrıcalıklar sunuyor. Fauchon Paris, çağdaş Fransız mutfağından başlangıçlar ve ana yemeklerin yer aldığı menüsüyle, kafe restoran konsepti ve pastane bölümü ile Zorlu Center’da mükemmel tatlılarını sofistike sunumlarla birleştirerek sanata dönüştürüyor. Fauchon, gurme çikolatalar, tatlılar ve pastaların satıldığı bir kafe restoran olmakla birlikte, “haute couture” tatlılarıyla kendini tıpkı bir moda markası gibi konumlandırıyor.