Fidele İstanbul

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Türkiye’nin 20 yıllık lezzet ve hizmet kalitesi Fidele, müşterilerine hizmet verdiği restoran ve bar hizmetiyle Kalamış Kadıköy’de lezzet sunuyor

Hafta içi 10.00 – 01.00, hafta sonu 10.00 – 03.00 saatleri arasında hizmet veren mekan, 50 kişi iç ve 45 kış bahçesi, toplam 90 oturma kapasitesi, canlı müzik ve zengin bar menüsü ile sevenlerini ağırlıyor.



Öğlen ve akşam servisi sunan A la Carte restoran, Akdeniz ve Türk mutfağının lezzetlerini yeni dünya mutfağı ile harmanlayan zengin bir menüye sahip…



Lezzetiyle damağa hitap ettiği kadar tabak sunumları ile de göze hitap eden menüde Füme Ördek Carpaccio, Levrek Tartar, Bebek Enginarlı Burrata, Karidesli Risotto Nero, Fidèle Steak ve Bademli Lagos en beğenilenlerin başında geliyor. Fidèle, şefin özellikle haftasonları hazırladığı sürpriz spesiyalleriyle de ünlü!



Fidèle’in kendine has artık klasikleşmiş müzikleri eşliğinde, ve elbette mumlarla aydınlatılmış romantik atmosferinde Kestaneli Çikolatalı Tart ya da Sakızlı Muhallebi ile final yapmanız şef tarafından verilen tavsiyeler arasında. Fidèle Restaurant 4 mevsim, haftanın her günü açık olan salonu ve ısıtılmış bahçesinde aynı anda 90 kişiye öğle ve akşam yemek servisi verebiliyor.



