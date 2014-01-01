Fumée Restaurant

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Boğaz’ın en güzel ve gözde noktalarından Kuruçeşme’de konumu ve de menüsüyle seçkin bir adres açıldı: Fumée Restaurant

Nisan 2014′te konuklarını ağırlamaya başlayan Fumée, Kuruçeşme’de kentin keşmekeşi ve stresinden uzak, huzur dolu nezih bir ortamda birbirinden leziz yemekleri, muhteşem Boğaz manzarası eşliğinde sunuyor. keyifli bir bahçede yemeyi tercih edenlerin yeni adresi olan Fumée; sizi yepyeni bir deneyime davet ediyor. Keyifli bahçesi de restoranın ilgi çeken açık alanı konumunda. Fumée, minimalist anlayışla dekore edilmiş iç-dış mekan düzenlemesi de son derece şık.



Ağırlıklı olarak modern Türk ve Akdeniz mutfağının sunuduğu menüde, her öğün için özel hazırlanan tatlar mevcut. Özellikle önerilen lezzetler arasında badem taratorlu kalamar, kestaneli siyah pirinç pilavı üzerinde ızgara ahtapot, ördek confit, adaçayında pişirilen ve ince bulgur eşliğinde sunulan levrek, isli yoğurtla servis edilen ekşili harput köfte, düşük ısıda ve tam 7 saatte pişirilen erikli kuzu tandır ve çilav gibi özel gastronomik lezzetler yer alıyor.



Badem likörü ve acıbadem kurabiyeli çikolatalı mousse ve fesleğenli sorbet gibi tatlar da tatlı menüsünün dikkat çekenleri. Kahvaltı menüsünde, zengin peynir çeşitleri, füme edilmiş şarküteri seçenekleri, somonlu omlet, pastırmalı çılbır, ev yapımı reçeller gibi sağlıklı ve iştah açıcı alternatifler mevcut. Fumée konsepti ile uyumlu müzik bu özel lezzetlere eşlik ediyor. Ayrıca kalabalık organizasyon, kutlama, parti ve etkinlikleri için de ideal bir ortama sahip.