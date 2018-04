Diyetine özen gösterenler, veganlar ve glutensiz beslenenler için...





Gloria Jean’s Coffees, Saf’ To Go isimli “vücuda dost” yeni vegan atıştırmalıklarıyla ürün gamını genişletti.Elmalı Granola, elma tadı arayanlara; Kuru Meyve Karışımı şeftali ve üzüm sevenlere hitap ediyor. Zeytinli Pizza Kraker hoş lezzet katan baharatıyla sıradan atıştırmalıklardan sıkılanlar için. Tarçınlı, Badem ve Ceviz Karışımı ve Karışık Kuruyemiş ve Kuru Meyveler açlığını yatıştırmak isteyenlerin tercihi iken, Bademli Yulaflı Granola ise kilosuna dikkat edenlere göre. Kuruyemiş ve meyvelerden harmanlanmış lezzetli, Saf’ To Go “vücudunuza dost atıştırmalıklar” günün her saati tüketilmeye uygun. İster sabah kahvaltısında ster akşamüstü iş yerinde, 50 gramlık paketleriyle size en yakın Gloria Jean’s Coffees raflarında bulabilirsiniz.