Grappa Fine Food & Beverage Restaurant

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Ankara’da özel sunumları ve lezzetleri ile seçkin bir restoran olan Grappa, hem konumu ve ortamı hem de menüsü ile Ankaralılar için ayrıcalıklı bir adres.

Grappa ekibi bu özel ve seçkin restoranı şöyle tanıtıyor:



“Grappa Fine Food & Beverage Restaurant, Ankara yiyecek sektöründe görülen A+ mekan boşluğunu doldurmak ve özellikle İstanbul restaurant sektöründe tadılması mümkün olan yemeklerin Ankara’da bir mekanda tadılması amacıyla kurularak hizmet vermeye başlamıştır. Hafta içi 1 gün, hafta sonu 1 gün olmak üzere Jazz müziği eşliğinde değişik sunumlarla renklendirilmiş yemeklerimizi ve bu sektördeki işletme tecrübemizi misafirlerimizle paylaşmak yegane amacımızdır.