Grey Food& Drink, Topağacı’ndaki keyifli atmosferiyle yaz sonrası misafirlerini kaldığı yerden ağırlamaya devam ediyor.

Sabah kahvaltısından iş yemeklerine günün her saati için keyifli bir seçenek olan Grey, akşamları ise Şef Asım Yıldız’ın dünya mutfağından seçkin lezzetler sunduğu fine dining restoranında misafirlerini ağırlıyor. Deniz Mahsullü Risotto’dan Bonfile Lokum Beğendi’ye, leziz çıtır pizzalardan mekanın spesiyali Grey Köfte’ye, Somon ve Avokado Tartar’dan Kuşkonmaz ve Trüflü Linguine’ye birbirinden özel tatlar sunan menüsü de oldukça iddialı.

Adres: Teşvikiye Mah. Şakayık Sokak No: 19/ B

Rezervasyon Tel: 0212 234 01 23

