Gurme ürünler

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Yılların tecrübesi Namlı'da kahvaltı keyfi...

80 yıllık bir tecrübenin birikimi olan Namlı, 3. kuşak temsilcisi Engin Mepa tarafından 2007 yılında Namlı Gurme Karaköy ile sektörde yeni bir konsept ve dizaynla yerini aldı. İstanbul’un tarihi yarımadası Karaköy’de şarküteri, kafe ve restoran konseptini yaratan bir gurme mekanı burası. İster açık alanda, hatta tarihi kaldırımların üzerinde, ister kapalı alanda gurme ürünler eşliğinde yemeğinizi yerken, kahvaltınızı yaparken oturduğunuz herhangi bir masadan deniz manzarasını izleyebilir, Karaköy’ün havasını içinize çekebilir ve ardından alışveriş keyfi yaşayabilirsiniz. Kahvaltı ve kahvaltılığın adresi olarak bilinen mekan, 2009-2010-2011 ve 2012 yıllarında ‘En İyi Kahvaltı ve Alışveriş Mekanı’ seçilmiş. Şarküteri bölümünde ithal ve yöresel peynirler, et mamulleri, özel bal ve reçeller, renk renk ve 30 çeşit zeytinleri ile Namlı’nın et ürünlerinin yanı sıra, bin 500’e yakın gurme kelimesine yakışır alışveriş ürünleriyle organik ürünler de bulmak mümkün. Soğuk yemek bölümünde yaklaşık 70 çeşit zeytinyağlı günlük olarak sunulmakta. Türk mutfağının vazgeçilmezi zeytinyağlıların dışında ahtapot, lakerda, karides ve somon gibi fümelenmiş balık çeşitleri ile 15 çeşit sıcak ev yemeği de bulabilirsiniz. Zengin bir kahvaltı tabağının yanında kavurmalı-sucuklu-pastırmalı yumurtalar ve menemen çeşitleri ile ızgara sucuk çeşitleri de tercih edilebilir.