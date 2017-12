Sonbaharın romantizmi düğünlere de yansır. Aşkın rengi kırmızı ve tonları sonbahar yapraklarında hayat bulurken, bu romantik aylarda bir ömür için ‘evet’ demek istiyorsanız önerilerimize mutlaka göz atın . En özel gününüzü hem kendiniz hem de sevdikleriniz için eşsiz kılmak için tüm de taylar haberimizde...

HYATT REGENCY İSTANBUL ATAKÖY

Deniz manzarasına karşı

Hyatt Regency İstanbul Ataköy’ün deneyimli düğün organizasyon ekibi, kusursuz bir düğün gecesi yaratacak tüm ayrıntılarla ilgileniyor, yaşamlarının en önemli gecesinde gelin ve damatlara muhteşem lezzetlerin, eğlencenin ve çok özel anların keyfini yaşamak kalıyor. 1000 metrekarelik kolonsuz balo salonu, hayal edilen tüm ayrıntıları unutulmaz anılara dönüştürecek çağdaş tasarım, son teknoloji olanakları ve iletişim sistemleri ile 650 misafire kadar ağırlama imkanı sunuyor. The Residence ise düğünlerini Marmara Denizi manzarasına karşı geniş bir terasta gerçekleştimek isteyen çiftler için biçilmiş kaftan. Hyatt Regency İstanbul Ataköy’ün deneyimli düğün organizatörü, çiftlere kendi tarzlarına göre mekan seçme konusunda yardımcı oluyor. Hyatt Regency İstanbul Ataköy Düğün Tasarım Stüdyosu, deneyimli düğün organizatörünün önderliğinde, düğün mekanının düzenlenmesinden masa süslemeleri ve menü seçimlerine kadar tüm adımlarda gelin ve damatlara yardımcı oluyor. Her düğünün en önemli ayrıntıları arasında yer alan yeme ve içme Hyatt Regency İstanbul Ataköy’ün deneyimli mutfak ekibiyle özel bir deneyime dönüşüyor. Çiftler Hyatt şefleri tarafından hazırlanan yemek menüsünü üç misafirleri ile birlikte düğünden önce tadabiliyor, kendi damak zevklerine uygun lezzetleri seçebiliyor.

Tel: 0212 463 13 56







TİTANİC BUSİNESS HOTEL KARTAL

Kalabalık ve şık düğünler için

En iyisini isteyenler için kusursuz hizmet sunan Titanic Business Hotel, Anadolu Yakası’nın en büyük kolonsuz salonu olma özelliğini taşıyan Karina Balo Salonu’nda, 650 kişi yemek ve 1100 kişi kokteyl düzeninde hizmet veriyor. 937 m2 alan ve 6.20 cm tavan yüksekliği ölçüleri ile kalabalık ve şık davetlere ev sahipliği yapıyor. Özel fuayesi ile ayrı bir giriş kapısı bulunan, farklı ve şık bir dekorasyona sahip bu salon özel davetlerin de vazgeçilmezi olmaya aday…

Tel: 0216 453 50 50







RAFFLES İSTANBUL ZORLU CENTER

Zarif ve modern bir düğün

Raffles Istanbul Zorlu Center, Raffles Balo Salonu’nda, zarif, modern ve yıllarca hatıralarda kalacak düğün seremonilerine imza atıyor. Raffles düğünlerinde, gelinin ihtiyaçları için kullanabileceği özel gelin süitinden, gelin ve damadın her an yanlarında olan düğün butler’ına ve çiftten izler taşıyan tematik menülere kadar her şey, efsanevi Raffles hizmetini konuklara sunmak üzere tasarlanıyor. 1200 metrekarelik Raffles Balo Salonu, otelin ana girişinden ayrı giriş kapısı ve kendine ait geniş fuayesi ile konuklarını karşılıyor. Binlerce minik yıldızdan oluşan son derece etkileyici tavanı ve romantik atmosferi ile kokteyllerde 1000, oturmalı düzende ise yaklaşık 700 kişi kapasiteli, kolonsuz, ikiye bölünebilir ve yüksek tavanlı balo salonunun kendine ait büyük LED ekranı ve truss asabilme imkanı da mevcut. Çiftin arzusuna göre özel olarak şekillendirilen menüler ve özel düğün pastası tasarımları ise, geceye tadı damaklarda kalacak lezzetler katmak üzere hazırlanıyor. Raffles İstanbul Zorlu Center’da evlenecek gelinler, düğün öncesinde kentin en donanımlı SPA’larından Raffles SPA’nın, hamam süiti olarak adlandırılan bölümünde, arkadaşları ile eğlence veya gelin hamamı da düzenleyebiliyor. Bu özel alanda gelin adayı, arkadaşları ile ister geleneksel bir gelin hamamı yapabiliyor; isterse sağlıklı yiyeceklerle, detoks lezzetlerle modernize edilmiş bir daveti yine aynı mekanda düzenleyebiliyor.

Tel: 0212 924 02 00







A’JIA HOTEL

Boğaz'ın masalsı adresi

Boğaz’ın muhteşem manzarası eşliğinde nefes kesen bir atmosfere sahip olan, Anadolu Yakası’nda bulunan Ahmet Rasim Paşa Yalısı- A’jia Hotel hem modern hem de nostaljik bir haz sunuyor... A’jia Otel, 300 kişi kapasiteli denize sıfır bahçesiyle rüya gibi düğünlere ve davetlere ev sahipliği yapıyor. A’jia Hotel, 70 kişilik küçük ve samimi kına, nişan ve nikah yemeği davetleri için kapalı mekan alternatifleri de sunuyor. Gala, kokteyl, kokteyl prolonge menü alternatifleri ile hizmet veren A’jia Hotel, 70 kişiye kadar after party imkanı da sunuyor. Avrupa Yakası’ndan gelen davetliler için ücretsiz tekne shuttle hizmeti ile trafiksiz bir ulaşım sağlayan A’jia Hotel çiftlerini otelin en özel odasında 1 gece misafir ediyor.

Tel: 0216 413 93 00







ÇIRAĞAN PALACE KEMPİNSKİ İSTANBUL

Saraylara layıksınız...

Bir zamanlar sultanlara ev sahipliği yapmış, İstanbul’un Boğaz üzerindeki tek saray oteli Çırağan Palace Kempinski İstanbul, ömür boyu mutlu bir masalı paylaşmayı düşleyen çiftleri baştan sona büyüleyici bir serüvene çıkartıyor. Çırağan Palace Kempinski’de her davet, ilk bilgi edinme telefonundan düğün sonrası memnuniyet takibine gelin ve damadın tercihlerine özel olarak adım adım kurgulanıyor, her aşamada gelin ve damadın beklentilerinin karşılandığından emin olunuyor. Dünya mutfaklarının seçkin örneklerinden oluşan kişiye özel lezzet şöleni sunan menüler, düğün sahipleriyle yapılan aşamalı tadımlarla özel günde görücüye çıkıyor. Düğün sahiplerine rahat hazırlanmaları için tahsis edilen günlük kullanım odalarından, davet öncesi gelinle damadın yakın arkadaşlarını mini bir kokteylle ağırlandıkları balayı süitine, beklenmedik bir hava muhalefetine karşı tutulan kapalı bir salon alternatifinden trafiği düşünmemek ya da bu güne özel havalı bir giriş yapmak isteyenler için helikopter, tekne ya da limuzin ile saraya ulaşma imkanına, kişisel ihtiyaçlar için tüm gün geline özel hizmet eden bir nedimeden ve son dakika istek ve ihtiyaçları anında yerine getirebilecek kahya hizmetine kadar birçok ayrıcalıklı hizmet tarihi bir sarayda sultanlar gibi hissetmenin hazzını yaşatıyor. Beş kişiden 1200 kişiye kadar düğün organizasyonlarının gerçekleşebileceği klasik zarafetin hakim olduğu Çırağan Palace Kempinski’de her davet bir masal serüvenine dönüşebiliyor. İhtişamlı mermer merdivenleriyle meşhur, Boğaz’ın yanı başındaki dillere destan Saray Teras; Boğaz’a nazır palmiye ağaçları altında, tarihi saray gölgesindeki Doğu Bahçesi; Çırağan Sarayı’nın zarafetini yansıtan yüksek tavanı, boydan boya kaplı pencerelerini süsleyen işlemeli perdeleri, kristal avizeleri ile tüm ihtişamıyla Çırağan Balo Salonu; İstanbul’a Boğaz’a uzanan köprünün üstünden bakan Enderun Balo Salonu; tercihi aile ve arkadaşlar arasında samimi bir düğün olanlar için kendine has Osmanlı motifli duvar süslemeleri ve Boğaz havasının estiği balkonuyla Ottoman Salonu ve diğer seçenekler...

Tel: 0212 326 45 45