Hilton İstanbul Bosphorus’ta Hint mutfağının leziz yemeklerini sunan ve ortamıyla Hindistan ruhunu İstanbul’a taşıyan Dubb Indian Bosphorus, özel fiyat seçenekleri sunuyor.

Dubb Indian Bosphorus, Hilton İstanbul Bosphorus’un 9. katındaki görkemli Boğaz manzarasında Hint mutfağının örneklerini sunuyor. Dubb Indian Bosphorus’da 25 Kasım 2016-28 Şubat 2017 tarihleri arasında bu eşsiz tatları deneyimleyeceğiniz iki kişilik “Hindistan Lezzetleri Menüsü” sadece 149 TL.

Dünyanın en eğlenceli parti konseptlerinden biri olan Bollywood partileri de, Dubb Indian Bosphorus’da. Hint mutfağının deneyimli Şefi Vinod Kumar Chouhan’ın hazırladığı yemekler ve Hint dans grubunun eğlenceli performansıyla renklenecek partide Hint kınası ile kendinize çok özel desenler çizdirebilirsiniz ve isimlerinizi yazdırabilirsiniz. Bollywood Partisi, doğum günleri, kına geceleri gibi özel etkinlikler için de farklı fiyat seçenekleri sunuyor.

