Kariyeri boyunca müziğinin ticarî projelerde kullanılmasına karşı çıkan Bob Dylan'ın adıyla New York'ta bir otel açılacak.

ABD 'li efsane müzisyen Bob Dylan’ın anısına bir otel açılacak. Kariyeri boyunca hiçbir reklam kampanyasına onay vermeyen ve şarkılarının ticarî işlerde kullanılmasına müsaade etmeyen efsane müzisyen Bob Dylan’ın adını taşıyan otel, Woodstock, New York ’ta açılıyor. Dylan ve grubunun albüm kaydettiği ve aynı isimli meşhur Woodstock Festivali’nin de düzenlendiği kasabada açılacak olan otel, daha şimdiden müzikseverlerin ve tatil için şehirden çok uzaklaşmak istemeyenlerin dikkatini çekti.



Bölgede yaşayan Amerikan yerlilerinin tarihlerinden alınan ilhamla yöresel halılar ve ok desenleriyle süslenmiş olan otel, bohem fakat sofistike bir tarza sahip. Otel Dylan’da The Jimi, The Roadies, The Van ve The Hippie Chick gibi Woodstock festivalinde yer almış sanatçı ve toplulukların adını taşıyan süitler var. Odaların hepsindeyse birer pikap ve onlarca plak bulunuyor. Özel konserler için bir de konser salonu inşa edilmesi planlanan otelin, açılır açılmaz büyük ilgi çekmesi bekleniyor.