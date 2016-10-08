Shangri-La Bosphorus, Istanbul, Gaziantep’in dünyaca ünlü mutfağını 24 Eylül-8 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul’a taşıyor.

Yaklaşık 500 farklı yemek türünü içinde barındıran eşsiz lezzetlerin sunulduğu Gaziantep Mutfağı, Shangri-La Bosphorus, Istanbul’un ödüllü Executive Şefi Olivier Pistre’nin Fransız dokunuşları ve Gaziantep’in deneyimli şefleri Dt. M. Ragıp Güzelbey ve Doğa Çitçi’nin hazırladığı özel menü ile Gaziantep Yemek Festivali IST TOO’da buluşuyor.



Gaziantep Yemek Festivali, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in katılacağı özel bir davet ile başlayacak. Festivalde iki hafta boyunca, katmerden kebap çeşitlerine, baklavadan çorbalara pek çok yöresel lezzet sunulurken, Antep usulü şerbet ve menengiç kahvesi menünün vazgeçilmezleri arasında yer alacak.



Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0212 275 8888’i arayabilirsiniz.





