İstanbul havuz rehberi

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Tatile çıkmayı beklemeden doğru havuza! Şehirden uzaklaşmadan serin bir mola alın, saatlerce yüzün, güneşlenin, bronzlaşın, kendinize gelin. İşte İstanbul Life dergisinin hazırladığı İstanbul havuz rehberi...

Hilton İstanbul

Nerede? Harbiye

Neden gidilir? Gün boyu havlu, şemsiye, şezlong ve aralıklarla yapılan soğuk havlu servisi ücretsiz.

Ne zaman? 08.00-20.00 arası açık.

Ne kadar? Hafta içi 75 lira, hafta sonu 145 lira. Sauna, buhar odası da dahil. Günlük girişlerde masajlardan da indirimli olarak yararlanılabiliyor.

Tel: 0212 315 60 00



Conrad İstanbul

Nerede? Beşiktaş

Neden gidilir? Şehrin keşmekeşinin içinde sakin ve huzurlu bir ortam sunuyor.

Ne zaman? 08.00-20.00 arası açık.

Ne kadar? Hafta içi 80 lira, hafta sonu 120 lira.

Tel: 0212 310 25 25



Grand Hyatt İstanbul

Nerede? Taksim

Neden gidilir? Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne yakınlığı ile çok tercih ediliyor.

Ne zaman? 08.00-19.00 arası açık.

Ne kadar? Hafta içi 100 lira, hafta sonu 150 lira.

Tel: 0212 368 12 34



Mayadrom Sports Center

Nerede? Çekmeköy

Neden gidilir? Doğayla iç içe ortamı stresten eser bırakmıyor.

Ne zaman? Cuma genel temizlik olduğu için 17.00’ye dek kullanılamıyor. Onun dışındaki günler 06.30-22.30 arası açık.

Ne kadar? Hafta içi 60 lira, hafta sonu 90 lira.

Tel: 0216 642 27 32



Acarkent Colesium

Nerede? Sarıyer

Neden gidilir? quapark imkanı da sunan adreste havuz dışında pek çok aktivite de mevcut.

Ne zaman? 09.00-20.00 arası açık.

Ne kadar? Hafta içi 40 lira, hafta sonu 50 lira.

Tel: 0212 342 01 89



Sözbir Royal Residence

Nerede? Üsküdar

Neden gidilir? Üsküdar’da bulunan otel, havuzun bulunduğu alanda müthiş bir İstanbul manzarasına sahip.

Ne zaman? 09.30-17.30 arası açık.

Ne kadar? Hafta içi 50 lira, hafta sonu 60 lira.

Tel: 0216 495 70 00

