İstanbul manzaranıza tat katın

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Eminönü Rüstempaşa Zindan Han’da açılan Surplus Restaurant, 360 derece İstanbul manzarası eşliğinde Türk mutfağının modern yorumuyla yemekler sunuyor

Türkiye’nin en ünlü şeflerinden Vedat Başaran‘ın imzasıyla açılan Surplus Restaurant, eski bir Bizans zindanının en üst katında yer alıyor. İstanbul manzarasının yanı sıra sunum olarak da gelenekseli modern ile buluşturan Surplus, Türkiye’de yetişen tüm yerel ürünleri, yeni ve modern bir anlayışla sunmaya odaklanıyor. Seçkin bir restoranda aranan herşeye sahip olan mekan, tarihi bir ortamda özgün lezzetleri tatmak için ideal bir adres.