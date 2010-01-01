İstanbul Modern Mağaza’da 10.yıl özel koleksiyonu

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8 tasarımcı ve sanatçı, İstanbul Modern’in 10.yılı için özgün tasarımlar üretti...

İstanbul Modern Mağaza, İstanbul Modern’in 10. yılını özel bir koleksiyonla kutluyor. İstanbul Modern’in 10. yılında, sanatçı ve tasarımcılar özgün tasarımlar üretmeye davet edildi, 8 tasarımcı ve sanatçı İstanbul Modern Mağaza için özel bir koleksiyon oluşturdu. Farklı alanlarda çalışan altı tasarımcı ve müzenin koleksiyonunda yapıtları yer alan iki sanatçı, İstanbul Modern Mağaza’nın 10.yıl özel koleksiyonu için yeni ürünler tasarladı. Sınırlı sayıda üretilen ürünlerden oluşan proje kapsamında Erdem Akan, Ümit Altun, Ali Bakova, Ela Cindoruk, Meriç Kara ve Kunter Şekercioğlu mağaza koleksiyonu için müzenin 10. yılından esinlenen tasarımlar yaparken, Taner Ceylan ve Seçkin Pirim özel çalışmalar gerçekleştirdi.

İstanbul Modern Direktörü Levent Çalıkoğlu, 10. yıl koleksiyonunun önemini şöyle vurguladı: “Proje ve sergilerinde disiplinlerarası bir yaklaşımı merkez alan İstanbul Modern, 10. yıl için hazırlanan bu özel koleksiyonda da aynı bakış açısını devam ettirdi. Alanında özgün üretimlere imza atan Türkiye’nin tanınmış tasarımcıları ile güncel sanat sahnesinin aktif ve yaratıcı sanatçılarını bir araya getirdik. Tasarım ile görsel sanatlar dünyası arasındaki yakınlığın yeni, katılımcı ve farklı bir yüzünü temsil etmeye çalıştık. Bir müze çatısı altında bu kapsamda bir üretim ve işbirliğini teşvik etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.”