İstanbul'un yeni heyecanı

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Jorjet, İstanbul dönemlerinden ve hayatlarından, mevsimlerden ilham alan yepyeni bir mönü ve şehir salonu. Jorjet, yakın zaman önce Bakırköy Galleria AVM’de açılan, mönüsünden dekorasyonuna ince zevklere sahip keyifli bir kafe-restoran.

İyi yemeği iyi insanla buluşturan, bir zamansız mekan” sloganıyla eşsiz tatları estetik sunumlarla masanıza getiren Jorjet, ününü Bakırköy sınırlarından aşıp, tüm İstanbul’a yayabilecek özelliklere sahip bir restoran. Akdeniz mutfağı ağırlıklı mönüsünde dünyadan da seçkin ve sevilen lezzetler (quesedilla, ravioli vs.) yanında, Türk mutfağından tadına doyulmaz mezeler, sarmalar, lahmacun ve börekler mekanın özgün sunumuyla damaklarınızı keyiflendiriyor.

150 kişi kapasiteli mekanın içki mönüsü de zengin. Ön terası da bulunan mekanda, kuru buzla yapılan dumanlı kokteylleri özellikle denemelisiniz. Şarap mönüsü de zengin olan mekan, akşam yemeklerinde çok keyifli bir seçenek. Özel etkinlikler içinde ideal bir konumda olan Jorjet, şimdiden birçok babyshower, doğum günleri ve

bachelorette party’lere de ev sahipliği yaptı bile. Iki kişilik kahvaltı tabağı 22 lira, ana yemekler 22-40 lira arasında değişiyor, pizzalar 16-23 lira, salatalar

15-25, tatlılar 9-13 lirası arasında ücretlendiriliyor. Her gün saat 10.00-1.00 arasında açık. Otopark, vale mevcut.

www.jorjet.com.tr

Rezervasyon: 0212 560 10 17

Galleria AVM önü

Rauf Orbay Caddesi Ataköy 1. Kısım Bakırköy/İstanbul