Şehrin tam kalbinde; tarihle iç içe, rengarenk, hayat ve nostalji dolu bir atmosferde yaşamayı sevenler için yepyeni bir adres: İstiklal Palas

İstanbul’u keşfetmeye gelen, sanatı, eğlenmeyi, gece hayatını seven, tarihe tutkulu gezginler için tasarlanan İstiklal Palas, maksimum konfor ve olağanüstü konukseverlik anlayışıyla ağırlıyor misafirlerini. İstiklal Palas’a gelenler, kendilerini evlerinde gibi rahat ama aynı zamanda çok iyi ağırlandıkları bir yerde hissediyor.



Tünel - Taksim Meydanı’nı birbirine bağlayan İstiklal Caddesi’nin merkezinde yer alan ve kendi içinde ayrı bir yaşayan dünya yaratan İstiklal Palas, konforlu odaları, restoranları, roofu; Cuma ve Cumartesi geceleri canlı müzik veya DJ performansları, hiçbir yerde tatmadığınız deneysel özel menüsüyle şehrin en uğrak adreslerinden biri olmaya aday.



