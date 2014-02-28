İsviçre'nin en sıcak kış geleneği

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Fondü keyfine ne dersiniz?

İsviçre Alpleri'nin geleneksel lezzetini İstanbul'a taşıyan Mövenpick Hotel Istanbul, birbirinden leziz raklet ve fondüleriyle peynir tutkunlarına gerçek bir keyif sunuyor. Arkadaşlarla geçirilen eğlenceli bir yemek veya sevgilinizle başbaşa romantik bir gece için mükemmel bir seçenek olan fondü, soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak. 28 Şubat 2014 tarihine kadar AzzuR Restaurant'ta deneyebileceğiniz geleneksel peynir fondü, trüf aromalı ve mantarlı peynir fondü ve raklet çeşitlerine patates, karnabahar, brokoli ve baget küpleri eşlik ediyor.Rezervasyon için: 0212 319 29 29’u arayabilirsiniz.