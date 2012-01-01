Joker Bahçede

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Joker Bahçede, İstanbul Anadolu yakasının en hareketli bölgesi Bağdat Caddesi’nde, keyifli akşamların buluşma noktası olan bir adres

Mayıs 2012′de açılan ve özellikle ilginç içki-kokteylleri (Bacardi ile hazırlanan ve adını “Nuri Alço” koydukları içkisi oldukça ünlü) ile dikkat çeken Joker Bahçede, Beyoğlu’nun ünlü bar ve gece kulüplerinden biri olan Joker‘in Kadıköy yakasındaki temsilcisi konumunda. İlkbahar ve yaz dönemlerinde bahçesiyle önemli bir cazibe noktası olan mekan, arkadaş gruplarının keyifli vakit geçirebileceği bir yer. Geceleri canlı müzikle renklendiren mekan kış mevsiminde ise sobayla ısıtılan, sıcak ve samimi bir iç dizayna sahip. Geniş içki seçenekleri, Türk ve dünya mutfaklarından sevilen lezzetler ve atıştırmalıklardan oluşan menüsüyle Joker Bahçede Bağdat Caddesi’nin en popüler mekanlarından biri.