Hilton İstanbul Bomonti, Dünya Kadınlar Günü’nde kendisini şımartmak isteyen kadınlara özel ayrıcalıklar sunuyor.

Hilton İstanbul Bomonti Dünya Kadınlar Günü’nde kendisini daha özel hissetmek ve keyifli bir gün geçirmek isteyen kadınları eforea™ Spa’ya davet ediyor.



İş ve ev hayatının yoğun temposunda kendisine zaman ayırmakta zorlanan kadınlar, tedavi edici ve yenileyici vücut bakımıyla stresten arınıp zinde bir görünüme sahip olabilecekler. 90 dakika süren bu özel bakımın içeriğinde; yenileyici inci tozu vücut peelingi, tedavi edici çamur maskesi ile sargılama, nemlendirici lavanta saç bakımı, yüz temizleme ve mineral yağlarla yapılan meditasyon masajı yer alıyor. Kadınların baştan ayağa yenilemesini sağlayacak bu özel bakım paketi 6-12 Mart tarihleri arasında 350 TL yerine 245 TL.



Hilton İstanbul Bomonti ayrıca Mart ayı boyunca tüm bakım ve masajlarda kadınlara özel %20 indirim imkanı sunuyor.



