Kalamış'ta romantizm

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Romantik bir 14 Şubat önerisi...

14 Şubat Sevgililer Günü heyecanını Kalamış’ın benzersiz atmosferinde yaşamak isteyen çiftler, Wyndham İstanbul Kalamış Marina’nın içerisinde yer alan Remina Restaurant’ta Alp Okan ve Derya Dilekçi’den oluşan müzik grubu eşliğinde romantik bir gün geçirebilir. Alp Okan ve Derya Dilekçi’den oluşan müzik grubu, birbirinden güzel parçalarını Wyndham İstanbul Kalamış Marina’da sevgililer için seslendirecek. Başarılı grubun canlı performans sergileyeceği bu çok özel gece, Wyndham İstanbul Kalamış Marina’nın değerli şefleri tarafından hazırlanan Sevgililer Günü Mönüsü ile devam edecek ve DJ performansının yer alacağı “After Party” ile son bulacak.

Sevgililer Günü’nü unutulmaz kılmak için farklı alternatiflerle misafirlerini ağırlamaya hazırlanan Wyndham İstanbul Kalamış Marina, 250 TL değerindeki Sevgililer Günü Kalamış Âşıkları Mönüsü’nde birbirinden özel lezzetler de sunuyor. Âşıklar için hazırlanan bu çok özel mönüde; Ahtapot carpaccio, Levrek escabeche, Avokadolu karides kokteyl, Keçi peynirli milföy, acılı ayva çeşnisi, çektirilmiş balzemik, Limon sorbe, Toscana usulü “cotoletta di manzo” kereviz graten, ıspanak kreması, Makaron, muz, cremme patisserie ve çikolata ganaj yer alıyor.

