Karaköy'de 8 mekan 8 sanat eseri!

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Karaköy’de 5-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek Red Bull Art Around, bahar aylarında semtin sokaklarını ve çeşitli mekanlarını çağdaş sanatla buluşturmaya hazırlanıyor.

Projenin küratörlüğünü İstanbul sanat sahnesinin dikkat çekici isimleri Irmak Arkman ve Ceren Arkman üstleniyor. Arkman’ların projedeki hedefi, Karaköy’ü sanatla kucaklamak ve modern hayatın değişiminin ortasındaki semti genç sanatçılarla yeniden yorumlamak.

Proje için İstanbul modern metropol hayatının hızlı dönüşümünü en çarpıcı şekilde gösteren Karaköy özel olarak seçildi. Yeni kafeleri, renkli camekanları, duvarlardaki sokak resimleri, tasarım dükkanları, galerileriyle adeta bir eğlence ve kültür-sanat kasabasına dönüşen Karaköy, çok disiplinli semt sergisi ile yeni bir algı kazanacak. Bir zamanlar acı çayı içilen Karaköy şimdi espresso yudumlayan insanlarla dolup taşarken, Red Bull Art Around sergisi de semti yeni karşılaşmalara çağırıyor. Proje, başta gençler olmak üzere herkesi şehir hayatına bıkkın değil uyanık ve heyecanlı yaklaşmaya davet ediyor.

Wom, Nove, Ops Cafe, Mae Zae Tasarım Mağazası, Kemankeş Caddesi, Karamustafa Paşa Mah. ve Mumhane Caddesi ‘nde görsel ve işitsel enstalasyonlar, neon enstalasyonlar, videolar, resim ve illüstrasyon çalışmaları yer alacak. Red Bull Art Around’un açılış etkinliği 5 Mayıs’ta Wom’da konser ve DJ performansları ile gece boyunca devam edecek.

